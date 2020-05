EEUU posiblemente superó los 100.000 muertos por COVID-19 hace semanas

Washington, 30 may (EFE News).- Estados Unidos, el país con el mayor número de casos y fallecidos por COVID-19 en el mundo, posiblemente superó los 100.000 fallecidos durante la pandemia hace semanas, según un estudio publicado este sábado por la prestigiosa Universidad de Yale y el diario The Washington Post.

Mourners gather at a graveside following an interment ceremony, in Lawrence, Massachusetts, USA. EFE/EPA/CJ GUNTHER