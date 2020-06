The Killers añaden la muerte de George Floyd a la canción "Land of the Free"

Los Ángeles (EE.UU.), 08 jun. (EFE).- La banda estadounidense The Killers modificó la letra de su canción protesta "Land of the Free" (Tierra de los Libres) para incluir una denuncia referente a la muerte de George Floyd a manos de policías que ha iniciado una ola de protestas en todo Estados Unidos.