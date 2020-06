Puerto Rico avanza a nueva fase de reapertura y ajusta datos a modelo de EEUU

San Juan, 10 jun (EFE News).- El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, informó que es favorable al cambio de fase en el proceso de reapertura de Puerto Rico, donde desde ahora se reportarán casos y muertes de acuerdo con las guías de las autoridades de Estados Unidos.

"Vamos a apoyar el paso a la fase 3", dijo González en conferencia de prensa al ser interrogado sobre su consejo a la gobernadora Wanda Vázquez, aunque matizó que esa reapertura deberá ser progresiva y que, en cualquier caso, a pesar de su asesoramiento dará por buena la decisión de la jefa del Ejecutivo.

González se mostró favorable a una apertura económica progresiva, coincidiendo con la noticia de hoy de que se presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra la gobernadora y la secretaria de Justicia, Dennise Longo, por el toque de queda, al considerar los querellantes que esa medida excede los poderes del Ejecutivo.

Vázquez impuso por vez primera el toque de queda el pasado 15 de marzo, extendiéndolo en cinco ocasiones, la última el 25 de mayo, que se extenderá hasta el 15 de junio.

DEBE CONTINUAR EL RESPETO A LA NORMATIVA

El titular de Salud matizó que para pasar a la siguiente fase se debe continuar con el respeto de la normativa, que como recalcó incluye el uso obligatorio de la mascarilla y el distanciamiento social. González se mostró muy satisfecho con cómo se está dando respuesta a la pandemia en la isla, donde según los datos divulgados este miércoles hay un total de 143 muertes por COVID-19 y 5.329 contagiados.

Resaltó que en estos momentos se realizan en Puerto Rico entre 2.000 y 2.500 pruebas de detección moleculares, lo que consideró positivo.

"En estos momentos llevamos a cabo las recomendaciones para la gobernadora para antes del 15 de junio", dijo sobre la fecha en la que está previsto el pase a una fase más avanzada de reapertura económica, aunque no hay unanimidad sobre este asunto por parte de los profesionales de la salud.

González subrayó que en el objetivo de estar acorde con las guías establecidas por el Consejo de Epidemiólogos Estatales y Territoriales de Estados Unidos se da el cambio en la forma de presentar casos y muertes por COVID-19.

El doctor Miguel Valencia, consultor clínico de Salud, detalló que a partir de mañana los casos pasarán a ser confirmados o probables.

Los casos confirmados se corresponderán con aquellos pacientes a los cuales se les realizó la prueba molecular del virus, mientras que los probables son los que han sido procesados por pruebas serológicas (rápidas) que no son diagnósticas. Si un paciente identificado por prueba serológica es sometido a una prueba molecular y resulta positivo pasará a ser un caso confirmado.

De acuerdo a estos nuevos parámetros, en Puerto Rico hoy habría 1.402 casos confirmados y 3.927 casos probables.

Las muertes pasarán ahora a identificarse como confirmadas y probables, las primeras correspondiendo con pacientes que hayan dado positivo a una prueba molecular, mientras que los fallecimientos probables se corresponden con las personas que hayan dado positivo a una prueba serológica o bien que un médico haya anotado una relación con el virus.

Valencia explicó que no se eliminan casos, ya que el total sigue siendo igual.

Respecto a la categoría de pacientes recuperados, Valencia matizó que no hay una definición uniforme para estas personas, por lo que se utilizará la categoría de convalecientes, definidos como las personas que han superado la enfermedad, no están hospitalizados y no fallecieron.

Dijo que según los datos disponibles en Puerto Rico hay 1.119 pacientes en esa categoría, aunque indicó que en este caso se trata de algo temporal hasta que se disponga de consenso.

EL PICO EL 30 DE MARZO

Destacó además que el pico del COVID-19 en puerto Rico se registró el 30 de marzo.

La doctora María Conte, de Ciencias Forenses, resaltó por su parte que en Puerto Rico en lo que va de pandemia no ha muerto ninguna persona en las residencias de ancianos, como tampoco lo ha hecho ningún recluso del sistema carcelario.

González, además, se mostró satisfecho por las pruebas realizadas, aunque reconoció que todo es mejorable.

Respecto a los controles que se llevan a cabo en el Aeropuerto de San Juan, dijo que el método utilizado es uno de los mejores del mundo, ya que permite hacer pruebas en las mismas instalaciones a quienes llegan a la isla, lo que no se puede decir de otras jurisdicciones de EE.UU. y otros países.

Fuera del ámbito meramente sanitario, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, informó que entre las recomendaciones del grupo de expertos económicos para la tercera fase de reapertura se incluyen favorecer el turismo, el refuerzo del sector médico y cambios en el horario del toque de queda.

Las recomendaciones abogan porque el toque de queda finalice a las 22:00 horas -tres horas más tarde que actualmente-, la apertura de los comercios los domingos e incrementar la capacidad de ocupación en los restaurantes de 25 % a 50 %.