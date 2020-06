Agencia suministro de agua se mantiene vigilante ante disminución de embalses

San Juan, 15 jun (EFE News).- La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, aseguró este lunes que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se mantiene vigilante a los embalses de la isla, debido a que algunos siguen disminuyendo sus niveles, lo que podría provocar un plan de racionamiento para los consumidores.

En rueda de prensa, la gobernadora indicó que la corporación pública "se mantiene en vigilancia en cuanto a los niveles de todos los embalses", pues en "algunas áreas han tenido mayor preocupación, porque no tienen el nivel de precipitación para mantener sus niveles".

Y es que según el informe más reciente del Monitor de Sequía de los Estados Unidos, el 90 % de Puerto Rico se encuentra en sequía, aunque el 14 % del territorio está en sequía severa.

Es la primera vez en más de ocho meses que Puerto Rico sufre de sequía severa, según datos del organismo estadounidense.

El término de sequía severa significa que la cosecha y los cultivos en las tierras vaya escaseando y provocaría que el Gobierno de la isla emita racionamientos de agua debido a la falta de precipitación en el territorio.

Debido a la sequía, la mayoría de los embalses, pero específicamente Carraízo, que le suple agua a una gran parte de la zona metropolitana de San Juan, su nivel se ubica en 38,58 metros, acercándose a los 37,20 metros, que es el nivel de ajuste otorgado por la AAA para ajustes operacionales.

"La AAA mantiene vigilancia por si no llueve en la próxima semana y algunas áreas con algún plan de racionamiento. Esperamos que no, pero vemos que en esas áreas no ha llovido todavía. Pero si se da el plan, hacerlo con tiempo para que la gente se pueda preparar y llevar los camiones cisternas", explicó la gobernadora.

Según el análisis del Monitor de Sequía estadounidense, el déficit de precipitación en Puerto Rico en los pasados dos meses continúa aumentando, provocando que la sequía anormal se extendiera a la zona sureste de la isla.

Asimismo, la zona que se encontraba bajo sequía anormal hace casi dos semanas, se agravó a sequía severa.

Esta zona es la del sur de la isla y a la que afecta a los municipios de Guánica, Yauco, Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Juana Díaz, Villalba, Coamo, Santa Isabel, Salinas y Guayama, y el del interior de Aibonito.

Igualmente, debido a la falta de precipitación, el porcentaje de sequía moderada se disparó de 14,06 % a 49 %, y el de sequía anormal de 66,08 % a 90,22 %.

El término de sequía moderada significa que algunos pastizales o cultivos han sido dañados, y que las fuentes, corrientes, embalses o pozos están bajos, y se están desarrollando condiciones de escasez de agua o están por desarrollar.

El número de personas afectadas por la sequía es ahora de 2.1 millones de habitantes.