Gabriel Iglesias trae de nuevo la comedia con público en "Mr. Iglesias"

Los Ángeles, 16 jun (EFE News).- El formato de comedia grabada con público en directo es uno de los géneros clásicos televisivos que parece imposible en tiempos de coronavirus, pero el cómico Gabriel Iglesias lo revivirá en Netflix con la segunda temporada de "Mr. Iglesias".

Grabados justo antes del inicio de la pandemia, los nuevos capítulos de la serie se estrenan este semana y regresarán a la escuela de Long Beach (California) en la que el propio Iglesias estudió de joven para contar con humor la evolución de sus alumnos y sus renovados intereses.

"Me gusta el formato de 'sitcom', me gusta percibir la reacción de la audiencia, si no es buena puedo cambiar la dirección de mi actuación", explicaba el comediante en una entrevista con Efe en el estudio donde de grabación.

Si el rodaje hubiera comenzado unos meses más tarde la situación habría sido muy distinta, pues la presencia de gradas con público frente a los decorados y las cámaras es una de esas realidades que nadie en la industria audiovisual sabe cuándo volverá.

Pero cuando Iglesias explicó el regreso de la serie tras una sesión de grabación aún se desconocía la gravedad del virus.

"Los cámaras no me ayudan en la interacción con el público", sostenía el actor, acostumbrado a los monólogos en directo sobre escenarios.

Tras su primera temporada, Netflix decidió renovar "Mr. Iglesias", una comedia sobre la vida en una escuela del sur de Los Ángeles que en su reparto cuenta con gran diversidad, la habitual de las escuelas en el sur de California.

"No creo que hayamos tenido suficientes episodios para representar lo que es California de verdad", aseguró Iglesias, nacido en San Diego pero de origen mexicano.

En la nueva temporada, Iglesias interpretará otra vez a Gabe Iglesias, un maestro de escuela que se encarga de la enseñanza de niños inteligentes pero inadaptados en sus clases, que trata de que participen en la obra de teatro "Romeo y Julieta".

Además el profesor, que está recuperándose de una pasada adicción al alcohol, tendrá su primer flechazo amoroso.

"Hay muchísimas sorpresas, nueva relaciones... finalmente tengo un interés romántico", adelantó Iglesias.

Asimismo en la próxima tanda de capítulos se recrearon algunos de los negocios favoritos de Iglesias en Long Beach.

HACER HUMOR PARA CELEBRAR A LAS PERSONAS

En esta comedia con guiños latinos, Iglesias y el resto del reparto -Sherri Shepherd, Jacob Vargas, Maggie Geha, Richard Gant, Cree Cicchino, Fabrizio Guido- se ríen de situaciones cotidianas y de sus propias diferencias, sin más intención que el de "celebrar a las personas", aseguran.

"Como cómico es fácil hacer humor, ¿a veces soy estereotipado? Sí, pero aquí no ofendemos a nadie, celebramos a las personas", razona el humorista.

Además del estreno de la segunda temporada, Iglesias, que saltó a la fama por sus espectáculos "I'm Not Fat… I'm Fluffy" y "Hot & Fluffy", protagonizará dos especiales de comedia a finales de año.

