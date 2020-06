Jamie Murray podría saltarse el US Open para jugar en tierra batida

Londres, 19 jun. (EFE).- El tenista británico Jamie Murray ha sido uno de los primeros en asegurar que está considerando saltarse el US Open y en su lugar preparase para la gira de tierra batida.

El tenis mundial se reanudará en el mes de agosto con los torneos de Washington, Cincinnati y el US Open, pero Murray, número 26 de la clasificación de dobles, podría saltarse estos eventos para concentrarse en la arcilla.

"Todo el mundo querrá estar en Washington porque es el primer torneo, así que el corte de entrada será alto. No creo ni que pueda entrar en el torneo. Con Cincinnati será lo mismo. La opción, si no juegas, es estar sentado en tu habitación de hotel, así que no es una gran opción para los jugadores", dijo el británico.

"Es posible que tenga que ir a Nueva York solo para el US Open. Para un solo torneo quizás sea mejor quedarme en Europa y entrenar para la gira de tierra batida", apuntó Murray en declaraciones a Sky Sports.

A principios de septiembre comenzará la gira de arcilla europea con la disputa de los torneos de Kitzbühel (Austria), Madrid, Roma y Roland Garros.