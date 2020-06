El "himno nacional afroamericano" suena en Miami por el Juneteenth

Miami, 19 jun (EFE News).- La canción de John Johnson y James Weldon "Lift Every Voice and Sing", también conocida como el himno nacional afroamericano, sonó en la ciudad de Miami Beach en conmemoración del Juneteenth, la fiesta que celebra el aniversario del fin de la esclavitud en los Estados Unidos.

La cantante Nicole Henry emocionó a las más de cien personas congregadas esta primera vez que la alcaldía de la ciudad celebra una fiesta que no está en los calendarios oficiales de los Estados Unidos, aunque sí en los de algunos estados, y que este año ha cobrado singular importancia por el sonoro eco que ha tenido la muerte de George Floyd en un caso de violencia policial en Minneapolis.

"Rezo para que continuemos con esta revolución moral, para acabar con el racismo y las prácticas discriminatorias que han seguido tras la esclavitud. Estás prácticas se han institucionalizado a todos los niveles en el plano educativo, social y económico", dijo la cantante.

Aunque el presidente Abraham Lincoln proclamó la emancipación en 1863 tuvieron que pasar más de dos años hasta que el general Gordon Granger liberó a los últimos esclavos en Texas el 19 de junio de 1865.

Durante el acto, celebrado frente al Centro de Convenciones y organizado por la Alcaldía de Miami Beach, se plantó un árbol de eucalipto, que cada año crecerá más de un metro como símbolo de lo que se espera que crezca la lucha por la igualdad.

En su base los participantes colocaron piedras con mensajes positivos como "paz", "amor" o "justicia".

Además, se guardaron ocho minutos de silencio en representación del tiempo que el oficial de policía hoy imputado de homicidio tuvo la rodilla sobre el cuello de Floyd para inmovilizarlo.

El alcalde de la ciudad de Miami Beach, Dan Gelber, reconoció que la sociedad estadounidense "sigue teniendo puntos flacos" en cuanto a las desigualdades raciales y anunció que para eliminarlos creará el primer Comité de Asuntos Afroamericanos de la ciudad.

"Realmente creo que puede haber un mundo en el que las vidas afroamericanas importan así como las vidas de los policías", añadió durante una rueda de prensa.

Este no ha sido el único acto que conmemora el Juneteenth en Florida, dónde se han organizado marchas y conciertos para conmemorar esta fiesta.

Precisamente en el centro de la ciudad de Miami hay convocada una manifestación a lo largo de la tarde por el Juneteenth.

Sin embargo, la subdirectora de la organización Faith for Florida, Nanci Palacios, que se encarga de gestionar multitud de estos eventos en todo el estado, explicó a Efe que "el hecho de que la fecha no sea una fiesta en todo el país demuestra que todavía no se ha acabado con la igualdad".

Esta celebración, aunque se ha extendido a todo el país, todavía no se ha considerado fiesta nacional.

"Creo que en este momento es difícil celebrar por todas las muertes que están habiendo, ya que las vidas de la gente de raza negra están siendo tratadas como si no importaran", añadió Palacios.

El gobernador de Florida, Ron Desantis, también se sumó a la fiesta y proclamó el Día de la Independencia de Juneteenth.