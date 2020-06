Sessions presenta un duro plan migratorio en su intento de volver al Senado

Nueva York, 23 jun (EFE).- El exsenador y exfiscal general Jeff Sessions, que busca recuperar su escaño en la Cámara Alta, ha propuesto un duro plan migratorio basado en cuatro pilares con los que busca "reparar" el sistema migratorio con miras a proteger a los trabajadores del país.

De acuerdo con Sessions, que del Senado pasó a ser fiscal general hasta que el presidente Donald Trump le pidió la renuncia en 2018 con tuvo discrepancias en medio de la investigación por la presunta supuesta interferencia rusa en las elecciones del 2016 , el sistema migratorio de EE.UU. está "terriblemente roto" por años de negligencia y no funciona para nadie.

Su plan incluye reducir el número de extranjeros a los que se otorga permiso para venir a trabajar a este país, en particular en el campo de la tecnología, con miras a preservar los empleos para los ciudadanos en momentos en que el desempleo se ha ubicado en el 13 %, tras la pandemia del coronavirus.

Igualmente propone reforzar la seguridad en la frontera construyendo el polémico muro que propuso el presidente Trump desde que era candidato a la Casa Blanca, porque, de acuerdo con el candidato, "si no puedes controlar tus fronteras no tienes soberanía, no eres siquiera una nación"

Su propuesta para reparar el sistema migratorio incluye además aumentar los fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para "hacer un mejor trabajo siguiendo extranjeros y asegurarnos que se van, cuando se tienen que ir" del país.

En su plan se debe dar prioridad a deportar inmigrantes con expediente criminal y a que el Congreso corte los fondos a las ciudades santuario, temas en los que se centró cuando fue fiscal general por casi dos años como parte de la política antiinmigrante del presidente Trump.

Su batalla contra las ciudades santuario llegó a los tribunales, donde perdió.

Según Sessions, uno de los más firmes defensores de duras políticas migratorias en las últimas décadas, el Congreso debe recortar fondos a las llamadas ciudades y estados "santuarios" porque rechazan colaborar con el Gobierno en la aplicación de las leyes migratorias, que son de exclusiva competencia federal.

"No deben obtener un centavo en fondos federales hasta que paren de proteger a criminales de la justicia", afirmó Sessions, que presentó su plan luego de que el Tribunal Supremo fallara a favor del programa Acción Diferida (DACA) que desde hace ocho años protege temporalmente de la deportación a jóvenes inmigrantes llegados en su infancia.

El plan de Sessions contempla también poner fin a DACA, creado por orden ejecutiva del presidente Barack Obama en el 2012, que la Administración Trump y Sessions, entonces fiscal general, intentaron derogar en el 2017.

La pasada semana el más alto foro judicial en el país falló a favor de los cerca de 650.000 jóvenes que se benefician de ese programa que además de haber evitado su deportación, les ha permitido estudiar, trabajar, conducir y viajar, lo que según el candidato republicano ha sido una "terrible y politizada regla" del tribunal.

Sessions considera que el presidente Trump debe retomar el litigio legal contra el DACA para derogarlo.