Racismo contra hispanos y afroamericanos se extiende a medicina, dice estudio

Denver (CO), 23 jun (EFE News).- Un estudio nacional realizado por expertos de la Universidad de Colorado en Denver revela que no solamente la policía sino también la medicina discrimina contra hispanos y afroamericanos, específicamente contra pacientes con cáncer de pulmón que no reciben los mismos diagnósticos que los pacientes blancos.