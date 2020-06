Jamaal Bowman, nueva voz afroamericana del ala izquierdista demócrata

Fotografía cedida por la campaña electoral Bowman for Congress, donde aparece Jamaal Bowman, de 44 años y padre de tres hijos, quien acaba de ganar las elecciones primarias en su distrito, que abarca zonas de El Bronx y del condado de Westchester, con un 60 % de los apoyos. EFE/Bowman for Congress /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS