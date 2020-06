Vince Carter se retira a los 43 años después de 22 temporadas en la NBA

Houston (EE.UU.), 25 jun (EFE).- El escolta de 43 años Vince Carter anunció este jueves su retirada del baloncesto después de haber jugado 22 temporadas en la NBA en ocho equipos diferentes.

Carter, el primer jugador de la NBA que jugó partidos en cuatro décadas diferentes, anunció su retira en el pódcast 'Winging It With Vince Carter' de The Ringer: "Oficialmente, termino de jugar baloncesto profesionalmente", dijo.

Hace dos temporadas, cuando firmó con los Hawks de Atlanta, había dicho que la de 2019-2020 sería la última de su carrera, pero luego aceptó seguir una más con ese equipo, que se ha quedado fuera de la lucha por estar en los 'playoffs' cuando el próximo 30 de julio se reanude la liga.

Los Hawks, con el cuarto peor regristo de la liga este curso, se encuentran entre los ocho equipos no incluidos en el reinicio de la NBA, lo que significa que la temporada y la carrera de Carter terminaron en marzo.

Carter, ocho veces All-Star, no había abordado su futuro desde que la temporada de la NBA se suspendió el pasado 11 de marzo debido a la pandemia de coronavirus.

La NBA anunció a principios de este mes que reanudaría su temporada con 22 equipos en Walt Disney World en julio.

Carter reconoció en el pódcast, publicado este jueves, que el final abrupto fue "duro", pero enfatizó que estaba en paz con su decisión de retirarse, especialmente en el contexto de la pandemia.

"Si hubo alguna decepción debido a la temporada, fue más fácil dejarlo de lado y manejarlo de esa manera", comentó Carter. "Es como, OK, es algo más grande que mi carrera ... Es desafortunado, pero con el coronavirus tomando la vida de las personas rápidamente, ese es el panorama general en mi mente", añadió.

Carter ocupa el decimonoveno puesto en la historia de la NBA en anotaciones y fue el Novato del Año de la liga en 1999.

Después de iniciar su carrera con los Raptors de Toronto y luego jugar con otros siete equipos, incluidos los Nets de Nueva Jersey, Mavericks de Dallas y Grizzlies de Memphis, Carter logró promedios de 16,7 puntos; 4,3 rebotes y 3,1 asistencias por partido.

Considerado uno de los mejores especialistas en mates de la historia del baloncesto, Carter ganó el concurso 'Slam Dunk' en el Fin de Semana de las Estrellas de 2000, que se disputó en el Arena de Oakland (California).