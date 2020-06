Farina: "Sufrí de 'bullying' por racismo cuando era niña"

Miami, 26 jun (EFE News).- La actriz y cantante colombiana Farina se ha conmovido profundamente con el movimiento que toma cada vez más fuerza en contra del racismo en el mundo, pues le ha removido las experiencias de "bullying" que sufrió de niña. Afortunadamente, su carrera va en ascenso, con grandes colaboraciones y un disco en ciernes.

"Yo tengo rasgos indígenas de parte de padre y de pequeña sufrí muchísimo 'bullying' por eso. De niña me dolía y la pasé muy mal", reveló la artista en una entrevista con Efe desde su casa en la ciudad colombiana de Medellín.

"Es un tema muy personal y doloroso. Pero al final aprendí a amar mi raza. Sí soy una india, pero eso no me quita la inteligencia, ni que me prepare y llegue a ser grande y logre lo que me proponga. Creo que siendo positivo y demostrando lo que uno puede hacer es la mejor lección a los que te acosan y a los racistas", afirmó la cantante.

Incluso, Farina -de 33 años- indicó que hasta ha recibido críticas de los que asumieron que las tres cirugías plásticas que se ha hecho eran un rechazo a sus facciones: "Eso es una tontería. No fue por eso. Estoy muy orgullosa de mis raíces", subrayó.

"Yo crecí en un ambiente multicultural. Mi papá es peruano, tengo un abuelo chino. Mi mamá es de la costa colombiana, de familia árabe. Soy eso, los colores, los sabores y los sonidos de muchas partes diferentes. Pero además, me crió una mujer negra, además de mi madre. Ella me enseñó a amar su cultura. Por eso es tan importante para mí enseñarle que todos tenemos valor", destacó.

Y tal parece que Farina está decidida a dar una clase intensa en este 2020.

En las últimas semanas ha presentado dos colaboraciones impresionantes. La primera fue "Dale cintura" con Play-N-Skillz & Darell, Steve Aoki, Kiko el Crazy y la leyenda del merengue dominicano Toño Rosario.

Luego vino "Estoy soltera", en la que sumó su voz a la de Thalía, con la que tiene varios nuevos proyectos, y Leslie Shaw.

A mediados de julio, además, sacará "Whoppa" con Sofía Reyes y el rapero británico Tinie Tempah, pero lo que más emocionada la tiene es el disco que ha preparado con uno de sus "mayores ídolos", el puertorriqueño Arcángel.

"Es la primera vez dentro del género urbano que un hombre y una mujer hacen un disco juntos", subrayó la cantautora, quien se deshizo en halagos con Arcángel, uno de los pioneros del género como intérprete, compositor y productor.

El disco está listo, pero "como todo en estos tiempos" la fecha de lanzamiento aún es tentativa por la pandemia del coronavirus.

"Espero que sea en agosto", indicó.

UN CONFINAMIENTO PRODUCTIVO

Como muchos artistas, Farina Pao Paucar Franco se define como "casera, callada e introvertida", aunque sabe que nadie que la conoce en su versión artística se lo cree.

Por eso, los meses que ha pasado confinada le han sabido a gloria: "He leído muchísimo, he compuesto", indicó.

También ha tenido grandes charlas en familia y se ha mantenido conectada a sus amigos de dentro y fuera de la industria, además de sus fans, a través de aplicaciones y redes sociales.

De vez en cuando se angustia, "por la incertidumbre, más que nada", pero dice estar segura de que "la industria de la música, los artistas en particular, sabemos adaptarnos a todas las circunstancias".

Lo que de verdad extraña es el intercambio de energía que siente con el público cuando está en el escenario, aunque sabe que no es algo que volverá a experimentar a corto plazo.

"Todos dicen que los conciertos masivos van a ser lo último que se reactive", admitió. Le da tristeza, pero "nada vale la salud nuestra o de los fans", completó.

UN GUÍA ESPIRITUAL

Farina reveló que algo que le ha ayudado a mantener la serenidad es tener "un guía espiritual" que la mantiene "enfocada en lo que es verdaderamente importante".

La familia, los amigos de verdad y nunca olvidar "que lo que se tiene siempre se puede perder" son algunos de sus nortes.

También, la preparación: "Yo me he lanzado al mar sin salvavidas para hablar de cosas chistosas con mucho doble sentido. Eso me ha traído muchas críticas de los padres de familia y es algo que entiendo, aunque no se dan cuenta de que siempre busco un balance en la vida y en mi música", destacó.

El balance lo logra con canciones de temas sociales y humanitarios y hasta de amor, que acompañen a los que invitan solo al perreo.

Para Farina, "hasta las canciones con el doble sentido tienen un mensaje para la gente que lo quiere escuchar y cuando alguien lo recibe y lo entiende" se siente que está "con un igual", dijo.

"Con uno de los míos", finalizó.

