Un juez bloquea temporalmente la publicación del libro de la sobrina de Trump

Nueva York, 30 jun (EFE News).- Un juez del condado de Dutchess, en Nueva York, paralizó temporalmente este martes la publicación del libro de Mary Trump, sobrina del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, titulado "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World"s Most Dangerous Man" ("Demasiado, pero nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo").