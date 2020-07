Algunos empleados de la NBA tienen conflicto para reanudar el campeonato

Nueva York (EE.UU.), 30 jun (EFE).- Varios gerentes generales de la NBA dicen que han tratado de calmar las preocupaciones entre los miembros del personal que dicen no sentirse seguros al asistir en medio de la pandemia del coronavirus a la burbuja de Orlando (Florida) para el reinicio de la temporada.

Algunos de ellos están en una edad con mayor riesgo y / o tienen problemas de salud subyacentes.

Los gerentes generales, hablando bajo condición de anonimato, dijeron que han hablado con sus empleados, que no deben sentir ninguna presión para asistir si no se sienten cómodos para cualquier razón y que no deberían sentirse inseguros sobre sus trabajos si no pueden asistir.

Dichas conversaciones son complicadas, dijeron los gerente generales, señalando que los empleados pueden sentir que su compromiso con el equipo será visto de manera diferente, poniendo en peligro su seguridad laboral.

Del mismo modo, algunos empleados pueden querer ir, pero su edad o problemas de salud los ponen en riesgo, dijeron.

Las preocupaciones se han incrementado debido a los crecientes números de casos en Florida. Los casos de coronavirus se han multiplicado por cinco en las últimas dos semanas.

Un gerente general, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el mensaje para su personal era: "Tienes el resto de tu vida... no te preocupes por cómo se verá" (no asistir).

El tema del contagio se cierne sobre el reinicio de la liga en un país en el que casi 130.000 personas han muerto debido a la pandemia, y los ejecutivos de alto nivel dicen que es un factor ineludible, ya sea que se indique directamente o no, en las discusiones sobre asistencia.

"Está en la mente de todos, pero nadie lo dice", dijo T.O. Souryal, quien se desempeñó como médico de los Mavericks de Dallas durante 22 años.

A medida que los equipos se preparan para ir a Orlando la próxima semana, con la mayoría programada para llegar del 7 al 9 de julio, otras preguntas clave se mantienen dentro de los equipos, como "¿Cuántos casos positivos puede tolerar un equipo antes de no ser competitivo?", preguntó Souryal.

"¿Cuántas infecciones puede tolerar la liga antes de verse obligada a dejar de jugar nuevamente?", dijo.

Una pregunta persistente entre los funcionarios de entrenamiento atlético que atenderán a los jugadores en la burbuja se centra en lo que sucede si un jugador da positivo por el virus y no necesariamente se recupera completamente después de un período de cuarentena de dos semanas.

"Desde el punto de vista médico, si uno contrae un caso y tiene fiebre y escalofríos, incluso si no están hospitalizados, no puedo imaginar que se recuperarían para poder participar en un juego a nivel de la NBA", comentó Souryal.

"Si alguien lo contrae, está fuera. Ahora, si alguien da positivo y está asintomático y está en cuarentena durante dos semanas, ese es un caso completamente diferente. Pero por el momento hay muchas partes móviles", agregó.