Jhay Cortez lanza el primer tema de su nuevo disco, el cual dice que no pasará de moda

San Juan, 4 jun (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Jhay Cortez lanzó el viernes su nuevo sencillo y video, "Dime a Ve", que incluirá en su segundo disco, "Timelezz", el cual ha elaborado en la cuarenta y que según afirmó a Efe, su fin principal es que sea atemporal y nunca pase de moda.

Según explicó Jesús Manuel Nieves Cortés, nombre de pila de este joven artista de 27 años, "Dime a Ve" es el primer sencillo de su próxima producción, del cual espera además que rompa todos los récords de ventas comerciales que ha logrado, por ahora, su primer disco, "Famouz" (2019).

Dicho álbum ha estado entre los primeros diez puestos de la lista de Top Latin Albums de la revista Billboard por 56 semanas seguidas desde su lanzamiento.

¿DE QUÉ TRATA "DIME A VE"?

"Dime a Ve", producido por el dúo de Mambo Kingz, según contó Cortez, surgió durante la cuarenta de la pandemia de la COVID-19.

El tema relata el recuerdo sexual de un hombre con una mujer en un pasado y que algunas personas han rememorado en las redes sociales durante el encierro y el distanciamiento físico provocado por la pandemia.

"Eso le está pasando a muchas personas y me intrigó", indicó.

"Somos humanos, todos sentimos y padecemos cosas similares. A todo el mundo le gusta el afecto, y el estar clausurado en un mismo lugar nos hace querer sentir eso a diario, a diferencia de cuando no estábamos en la cuarentena", reflexionó.

LA CUARENTENA LE HA DADO MUSA PARA COMPONER

Cortez dijo además que el encierro provocado por la pandemia, también le ha dado la oportunidad de componer y producir más canciones para sencillos que lanzará durante el año y eventualmente su próxima producción.

Según admitió el artista, previo al enclaustramiento, su carrera se basaba mayormente en viajar, hospedarse en hoteles, componer, producir sus temas en diversos estudios de grabación, ofrecer presentaciones y ser entrevistado, lo que entonces le prevenía trabajar con más calma.

"La cuarentena me ha dado tiempo y espacio para pensar en lo que quería hacer visual, de sonido y creativamente con mi música, mis discos y los próximos pasos. En los viajes se me hacía muy difícil cogerle el piso para grabar", admitió.

Igualmente, durante este tiempo de cuarentena, el cual le ha impedido viajar para algún compromiso musical, la ha aprovechado para disfrutar del desarrollo de su hijo.

"El estar con mi hijo y hacer música ha sido lo mejor que me ha pasado en este tiempo. No es lo mismo estar con él par de días por mis compromisos y no un mes, tiempo en que visto su personalidad y cómo se está desenvolviendo con la vida", abundó.

IDEA DE "TIMELEZZ": QUE NO PASE DE MODA

"Dime a Ve" es el primer sencillo de "Timelezz", palabra creada de "timeless" (atemporal) juntando la z con la última letra de su apellido de su nombre artístico.

La idea de ponerle este nombre a su nuevo disco es porque Cortez quiere que su música nunca pase de moda.

"Los nombres de los discos tienen mucho que ver y es como una llamada a lo que tú quieres cumplir. 'Famouz' se llamó así para que mi música fuera famosa, la gente me conociera y llegamos a ese punto", dijo Cortez, quien en su corta carrera ya ha colaborado en temas junto a Bad Bunny, J Balvin, Anuel AA, entre otros.

"La gente todavía me da el beneficio de la duda, y ahora vengo con este nuevo disco, de que nunca va a pasar de moda, un clásico", afirmó el coautor de temas interpretados por J Balvin, Ozuna, Nicky Jam, Yandel, entre otros.

Cortez es también el coautor de éxitos como "No es justo", con J Balvin y Zion y Lennox; "Criminal", que interpretan Natti Natasha y Ozuna; "Otra cosa" con Natti Natasha y Daddy Yankee; "Reggaeton", por J Balvin, y "Mi religión" por Yandel.

Pero, posiblemente el mayor éxito de Cortez es el "remix" (remezcla) de "No me conoce", en el que están presentes Cortez, Bad Bunny y J Balvin, y cuyo tema, hasta el momento, cuenta con más de 1.083 millones de reproducciones en YouTube.

Esta marca ubicó a Cortez dentro de una lista selecta de 30 artistas latinos que han logrado sobrepasar los 1.000 millones de vistas en dicha plataforma.

Jorge J. Muñiz Ortiz