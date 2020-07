El coronavirus ataca a cuatro jugadores de los Bravos a tres semanas de la nueva temporada

Atlanta (EE.UU.), 5 jul (EFE).- El cuatro veces All-Star, Freddie Freeman, el principal relevo Will Smith y otros dos jugadores de los Bravos de Atlanta dieron positivo de coronavirus a menos de tres semanas del comienzo de la temporada, que tendrá 60 juegos desde el 23 de julio.

Los cuatro jugadores afectados, incluido el derecho Touki Toussaint y el jugador de cuadro Pete Kozma, autorizaron la divulgación de su estado de salud al equipo, actual campeón de la División Este de la Liga Nacional.

"Pasará un tiempo antes de que podamos recuperarlo", lamentó el piloto Brian Snitker sobre Freeman, quien en las últimas horas ha evidenciado que "tiene fiebre y no se siente bien".

La esposa de Freddie Freeman, Chelsea, publicó en su cuenta de Instagram que el jugador tiene "dolores en el cuerpo, dolores de cabeza, escalofríos y fiebre alta".

Añadió que su esposo "literalmente nunca se enferma y este virus lo golpeó como si fuera una tonelada de ladrillos".

"Hemos sido muy estrictos durante los últimos 4 meses. No he ido a una tienda de comestibles, no he salido a cenar una vez, no he visto a nuestros amigos... y yo no lo tengo", aclaró la mujer del jugador.

Freeman, de 30 años, marcó el récord de su carrera con 38 'jonrones' y 121 carreras impulsadas la temporada pasada para ayudar a Atlanta a ganar su segundo título consecutivo en la División Este de la Liga Nacional.

Terminó en el cuarto lugar de la votación de Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional en 2018 después de batear para promedio de .309 con 23 'jonrones' y ganar un Guante de Oro.

La novena de Atlanta firmó en noviembre con Smith, un All-Star con los Gigantes de San Francisco la temporada pasada, un contrato de tres años por 39 millones de dólares.

Tuvo 34 salvamentos en 38 oportunidades con marca de 6-0 con una efectividad de 2.76.

Smith y Toussaint no tienen síntomas, y Kozma presenta fiebre, según informó el equipo.

"Tendremos que tener cuidado todo el año. Esta será la nueva normalidad durante los próximos tres meses", añadió el club.

Las Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores anunciaron el viernes que 31 jugadores y siete miembros del personal dieron positivo para el coronavirus, tasa del 1,2 por ciento.