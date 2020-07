EB-5, la visa que Trump no tocó y permite vivir y trabajar en EE.UU.

Fotografía cedida por la agencia de comunicación Top of Mind donde se muestra el proyecto Lightstone Towers de Nueva York que la compañía LS NYRC ha completado en EE.UU con fondos de inversores EB-5. EFE/Top of Mind /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Fotografía cedida por la agencia de comunicación Top of Mind donde aparece David Amaro, director de America Capital Markets con LS NYRC, una de las firmas inmobiliarias privadas más grandes de EE.UU. EFE/Top of Mind /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS