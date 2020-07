Orianna, el nuevo sello de Sony para liderar la música electrónica latina

México, 7 jul (EFE News).- La compañía Sony Music presentó esta semana a Orianna, su nuevo sello discográfico con el que pretende aglutinar diferentes estilos dentro de la música electrónica latina y fomentar su escucha en cualquier momento y "de principio a fin".

"Empezando el día tipo 'chill out', que llegue poco a poco la noche y luego el 'after hours'", detalló en una entrevista con Efe Héctor Romero, encargado de artistas y repertorio del nuevo sello.

Orianna, cuyo significado para los creadores se refiere al sol naciente y deriva en el nacimiento y crecimiento de música proveniente de todo el mundo, inició hace más de un año como idea y fue hace apenas una semana que se materializó con el lanzamiento de su primer sencillo, "Duele" del artista colombiano Sinego.

Desde un inicio, el vicepresidente de Marketing Internacional y Asociaciones para Iberoamérica de Sony Music, Dusko Justic, concibió Orianna como "el futuro para la música electrónica latina" y decidió consultar a Romero, quien tenía experiencia en esta industria para que le recomendase alguien que pudiese ocuparse del sello.

"Cuando me lo explicó, yo le dije que creía que ese trabajo sería interesante para mí y me dijo que tenía razón, que sería perfecto para este trabajo. Me llamó cuatro meses después y me dijo si seguía interesado", detalló Romero.

Ahora ambos están adentrados en el viaje que supone la creación de un nuevo sello, y más complejo todavía en condiciones de pandemia, ya que no pueden, por ejemplo, acudir a festivales con sus artistas para mostrar lo que están presentando, explicó.

LA IMPORTANCIA DE HACERSE VER

Sin embargo, consideran que su punto fuerte es que los artistas que trabajen con ellos podrán dedicarse plenamente a estar concentrados en hacer su música mientras las personas implicadas en Orianna se encargan, gracias a la gran experiencia de Sony Music, de la parte del marketing.

Así que buscan artistas de todo tipo y uno de sus intereses son los músicos o productores que estén en lo "underground" o sean independientes -como es el caso de Sinego- y tengan mucho que ofrecer con la ayuda de Orianna a la hora de publicitar su música.

Además, aunque los productores no tienen que ser necesariamente latinos, Romero insistió en que toda la música por la que se están interesando tiene "ambiente o sonido" de esta región.

"Los productores no tienen que ser latinos, lo importante es el sonido. Toda la música que vamos a sacar en Orianna tiene que tener un 'vibe' latino", detalló.

Del mismo modo, dijo que el único género al que no se quieren acercar es al reguetón ya que, aunque les encanta, el mercado se encuentra saturado y quieren buscar estilos que puedas oír en casa, en la playa o en el auto, pero también en una discoteca.

Y el nicho de mercado en el que pretenden adentrarse comprende a personas de muchas edades, ya que el gusto de quienes vivieron el "boom" de la música electrónica hace alrededor de una década ha avanzado y los jóvenes siempre están sedientos de nuevas combinaciones y sonidos.

Para encontrar las mejores propuestas, Romero recurre a sus contactos -ya que lleva más de 30 años en la industria- para que le hagan recomendaciones pero también lleva a cabo cada día una investigación exhaustiva en las diferentes plataformas digitales de música para descubrir nuevos artistas.

Próximamente sacarán música del italiano Pietro Nicosia, de los colombianos Black Mambo y el chileno Dough Gómez, entre muchos otros.

Además, llaman a productores y músicos preparados de todo el mundo a que envíen propuestas ya que ahora es el momento porque están abiertos a escuchar música y crear una buena carpeta de músicos.

