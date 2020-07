Palencia pide evitar la desesperación por la falta de goles del Mazatlán FC

Guadalajara (México), 7 jul (EFE).- El entrenador del Mazatlán FC, Francisco Palencia, afirmó este martes que el equipo debe guardar la calma y evitar la desesperación para marcar goles en su primera experiencia en la Primera división del fútbol mexicano.

"No podemos caer en la desesperación y no debemos caer en la ansiedad, no voy preocuparme; tanto si vamos a fallar o la vamos a meter, mañana nos pondremos a trabajar la definición, el equipo en los dos partidos hizo bastantes jugadas de gol", señaló en videoconferencia de prensa.

Después de empatar sin anotaciones con los Tigres UANL, el Mazatlán cayó este martes ante el Atlas por 0-1 y se colocó en el tercer puesto del grupo A de la Copa por México.

Palencia aseguró estar satisfecho con el desempeño del equipo a pesar de sumar un empate y una derrota.

Señaló que el plantel ha tenido aciertos en la defensiva y logra generar oportunidades de gol, aspectos positivos que ayudarán a perfilar el tipo de juego.

"Vamos por buen camino, estamos alimentando estas raíces para fortalecer el árbol de Mazatlán y vamos bien. En general los chicos mostraron un fútbol que a mi me gusta y si seguimos de esta manera podremos sumar muchas victorias", dijo.

El estratega reveló que a poco más de dos semanas de iniciar el torneo Apertura 2020 el equipo se muestra sólido "como si llevara mucho tiempo jugando junto" y se ha formado una idea de lo que podría ser el once titular.

"Ya tenemos una idea de quien puede ser el once titular día a día van saliendo las cosas", comentó.

Palencia reveló que su fichaje estrella, el centrocampista chileno Jorge Valdivia se reagrupará este miércoles con el equipo y se integrará a los entrenamientos en los próximos días.

"Le va a dar al equipo un plus con la calidad que tiene, vamos a ponerlo a punto, ya estamos con el plantel completo para empezar a entrenar", puntualizó.

Mazatlán se enfrentará el sábado a las Chivas de Guadalajara en la última fecha de la fase clasificatoria del torneo amistoso.