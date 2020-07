Arizona es el mayor foco global de contagios, según el New York Times

Miami, 8 jul (EFE News).- La espiral de casos confirmados de coronavirus registrados en la última semana en Arizona ha llevado a este estado del suroeste a encabezar la lista de regiones y países con las mayores tasas de contagios per cápita, de acuerdo a un recuento del diario The New York Times.