Barbacoa en Houston para recaudar fondos para la familia de Vanessa Guillén

Houston (TX), 11 jul (EFE News).- La plataforma "Find Vanessa Guillen" organizó este sábado en Houston (Texas) una barbacoa en Houston para recaudar fondos para la familia de la fallecida soldado Vanessa Guillén, presuntamente asesinada por un compañero de la base militar Fort Hood.

En el mismo día en el que decenas de vigilias y marchas se celebran por todo el país en memoria de la joven soldado hispana, quien murió el 22 de abril en la base militar de Killeen (Texas), vecinos se reunieron para apoyar a la familia.

A través de la página "Find Vanessa Guillen" en Facebook se informó de que los únicos eventos autorizados en Houston son la barbacoa que comenzó al mediodía en la escuela Chavez High School, en donde se graduó Guillén, y una caravana de autos esta tarde en honor a la soldado latina.

La caravana iniciará en el establecimiento comercial Foodarama hasta llegar al restaurante "Taquería del Sol", ubicado en el vecindario donde creció Guillén, para luego hacer una vigilia.

Este encuentro se realizará junto a un mural hecho en honor a la joven de 20 años por el artista local Alejandro Roman Jr. "Donkeeboy" y su madre, Sylvia, conocida como "Donkeemom".

Otros artistas a lo largo de Texas, como en Austin, Fort Worth y Killeen, se han sumado a la iniciativa para mantener viva la historia de Guillen por medio de grandes y coloridos murales, a los que han llegado cientos de personas con flores, veladoras y mensajes para conmemorar la vida de la joven soldado.

"Levantamos nuestras voces por nuestra soldado Vanessa Guillen. Hay más de 60 millones de latinos en EE.UU. Ya no somos una minoría, son 60 millones de voces que se levantaran y unirán para exigir justicia por Vanessa Guillen", indica #JusticeForVanessaGuillen (Justicia para Vanessa Guillén) en Facebook que anuncia la caravana.

Guillén, cuyos restos fueron encontrados el 30 de junio cerca al río León, en el condado de Bell, fue vista por última vez el 22 de abril en el cuartel militar donde fue supuestamente asesinada por su compañero Aaron David Robinson.

En los últimos días la familia de la soldado ha alertado en la cuenta de "Find Vanessa Guillen", sobre los distintos eventos que se han organizado para supuestamente recoger fondos para la familia, así como las ventas de camisetas con la imagen de la joven aprovechándose de la situación para comercializar los productos y obtener ganancias.

La familia anunció que solo dos negocios en Austin y Houston están autorizados para la venta de las camisetas por lo que expresan que es un "irrespeto" con la familia el obtener ganancias derivadas de la pérdida de su ser querido.

"Me he visto forzado a hablar encima de todo lo que está pasando con mi familia. Me decepciona cuando la gente pregunta por los recaudadores de fondos, hay muchos de los que ni siquiera conozco", señaló Mayra Guillén, hermana de la joven, en Facebook.

A través de una cuenta en la plataforma de GoFundMe, es la "única" forma que la familia autorizó para hacer donaciones, por medio del cual hasta la fecha han recaudado más de 315.000 dólares.

Mayra indicó este viernes en la citada plataforma que los fondos recaudados se han utilizado para pagar los hoteles, gasolina y alquileres del viaje a Washington, a donde fueron a pedir una investigación sobre lo ocurrido dentro de la base, y arreglos funerarios especiales, entre otras partidas.