Florida rompe un récord de casos de COVID-19 mientras escasean las camas

Washington, 12 jul (EFE News).- Florida anunció este domingo que en las últimas 24 horas más de 15.300 personas han dado positivo al coronavirus, lo que supone un récord no solo para ese estado, sino para todo los EE.UU. porque nunca antes se había registrado tal aumento de casos desde que comenzó la pandemia.

People wearing masks wait to enter the Jackson Memorial Hospital in Miami, Florida, USA. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH