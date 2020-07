Crawford se sintió sorprendido cuando los Nets le ofrecieron contrato

Orlando (EE.UU.), 15 jul (EFE).- El veterano guardia Jamal Crawford admitió que le sorprendió cuando los Nets de Brooklyn le llamaron la semana pasada con una oferta para jugar.

La propuesta se da después de que Crawford esperó más de un año para volver a la NBA.

"No se sintió real en cierto sentido", dijo Crawford durante una videollamada el miércoles con los periodistas después de participar en su primera práctica con los Nets.

"Fui a dormir esa noche, y desperté pensando: '¿Realmente sucedió o estaba soñando? ¿Los Nets realmente llamaron y realmente firmé contrato con ellos o acepté un contrato?' Pero todo fue real", dijo.

Indicó que "Le agradezco a Dios. Agradezco a todas las personas que me apoyaron, y es una bendición, realmente lo es, porque he estado afuera por un año, y una vez que llegas a cierto punto, no estás seguro de que la llamada va a suceder, y tienes que enfrentar esa realidad también".

Después de que Vince Carter anunció oficialmente su retirada el mes pasado, Crawford, de 40 años de edad, se convirtió en el jugador más viejo de la liga al firmar con los Nets.

Crawford jugó más recientemente con los Phoenix Suns en la temporada 2018-19, consiguiendo un partido de 51 puntos desde el banquillo en el último juego de la temporada regular de abril.