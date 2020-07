Contagio de COVID-19 es diez veces mayor entre minorías en capital de Utah

Denver (CO), 16 jul. (EFE News).- Los casos positivos de coronavirus están golpeando de sobremanera a las minorías que residen en Salt Lake City, la capital de Utah, donde los contagios son hasta diez veces más en las áreas donde residen latinos y afroamericanos, que las zonas de blancos, reveló un estudio publicado este jueves.

Health workers screen possible Coronavirus patients at a mobile screening area in Denver, Colorado, USA. EFE/EPA/BOB PEARSON/File