Emilio Estefan: "El que ataca a un latino nos ataca a todos"

Miami, 17 jul (EFE News).- Emilio Estefan tenía una invitación para acudir a la Casa Blanca la semana pasada, pero decidió no asistir por dos razones: la pandemia del coronavirus y la retórica antilatina que impera en el Gobierno de Donald Trump. Eso, sin embargo, no lo ha distanciado del mandatario estadounidense. New