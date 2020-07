Demi Lovato, Karol G y Becky G recuerdan a Selena en un programa especial

Los Ángeles, 17 jul (EFE News).- Demi Lovato, Karol G y Becky G recordaron la influencia que Selena Quintanilla ha tenido en sus carreras durante un programa especial estrenado este viernes por Apple Music para celebrar el 25 aniversario del lanzamiento de "Dreaming of You".

El sábado se cumplen 25 años de la publicación del quinto y último disco de Selena, que llegó tres meses después de la trágica muerte de la llamada reina del Tex Mex, quien a día de hoy se ha convertido en una leyenda musical muy importante para la cultura latina en Estados Unidos.

"Selena me influyó como artista y me hizo querer abrazar mis raíces hispanas, así que aprendí a cantar en español", indicó Demi Lovato en el especial de Apple presentado por Sandra Peña.

Según la artista, la música de Selena "fue integrada" como parte de su infancia y "siempre se recuerda" en su hogar.

"Cuando recuerdo la canción 'Dreaming of You' pienso en la película, la escena en la que sus seguidores se despiden de ella. Es algo que me destruye completamente", añadió.

También Becky G, una de las representantes actuales de la comunidad latina nacida en Estados Unidos, dedicó palabras a Quintanilla.

"Este álbum significó y aún significa muchísimo para mí, y estoy segura de que para muchas otras personas también. Significa tanto porque fue un álbum en 'spanglish'", aseguró la autora de "Mala Santa" sobre una artista que "fue muy grande" en su niñez.

"Hay videos de mí al año o dos años de edad en los que salgo bailando canciones de Selena -recordó-. Por supuesto, cuando crecí fue cuando realmente empecé a identificarme con ella, no solamente a través de su música, también de su historia".

Por su parte, Karol G dijo que escuchó por primera vez a Selena con 11 años, cuando ya soñaba con ser cantante.

"Mis hermanas y yo nos obsesionamos con su voz, su música y su estilo. Y sí, fue superimpresionante para mí porque era una niña, tenía 11 años, y veía a una persona que había comenzando a esa misma edad y que se había convertido en una superestrella. Me obsesioné con Selena desde ese momento", afirmó.

Los familiares de Selena también recordaron el éxito de la cantante durante el programa

"Lo que conecta a las personas con el álbum 'Dreaming of You' es que representaba a Selena como una mexicana-americana con un sueño. Todos tenemos esos sueños. Tiene que ver con el hecho de que ella era una persona muy hermosa por dentro y por fuera. Era real. Era modesta", sostuvo su hermana Suzette Quintanilla.

El padre, Abraham, afirmó que 25 años después sigue siendo un padre orgulloso: "El impacto de Selena es verdaderamente increíble. 25 años después, y no la han olvidado. Su música continua creciendo y creciendo, y nos sentimos orgullosos como familia", dijo.

