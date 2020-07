Mariah Carey celebra 30 años de álbum debut abriendo el baúl de los recuerdos

Nueva York, 17 jul (EFE News).- La cantante Mariah Carey ha arrancado las celebraciones por el 30 aniversario del lanzamiento de su primer álbum abriendo el baúl de los recuerdos, y este viernes ha publicado "The Live Debut-1990", un "maxisingle" formado por 4 canciones, además de imágenes de vídeo de su primera actuación en la discoteca neoyorquina "Tatou".

Se trata del primero de los lanzamientos semanales que formarán parte de #MC30, una conmemoración con la que publicará cada viernes remezclas, canciones poco conocidas, piezas a capella o nostálgicas actuaciones en directo que recorren su larga carrera musical.

Entre las canciones publicadas este viernes están “Vision of Love”, el éxito que supuso el despegue de Mariah Carey, además de “Love Takes Time”, “Vanishing” y “Don’t Play that Song (You Lied).

"Aviso: ¡el conjunto verde oliva de terciopelo no lo elegí yo!", bromeó este viernes en la red social Twitter haciendo referencia al traje que usó en las imágenes de su actuación en el "Tatou".

Este año, además de echar la vista atrás con canciones y vídeos, la neoyorquina tiene previsto también publicar el próximo 29 de septiembre una extensa autobiografía, "The Meaning of Mariah Carey".

"El libro está compuesto de mis memorias, mis fallos, mis luchas, mi supervivencia y mis canciones. Sin filtros", dijo la cantante en las redes sociales hace dos semanas.

La obra detallará el trayecto de Carey desde su niñez hasta su llegada al estrellato, además de zambullirse en los rumores que sobre ella se han difundido en los medios, incluyendo batallas por el poder, abuso emocional, momentos bochornosos, fracasos y victorias.

Carey comenzó esta década convirtiéndose en la única artista de la historia en tener una de sus canciones en lo alto de la lista de éxitos Billboard Hot 100 durante cuatro décadas distintas después de que su "All I Want for Christmas is You" alcanzara el número uno en un resurgimiento de la popular canción, algo que se produjo casi 25 años después de lanzarla.

