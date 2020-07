Lawrence no puede decidir si juega o no la temporada con los Cowboys

Dallas (EE.UU.), 19 jul (EFE).- DeMarcus Lawrence, defensivo de los Cowboys de Dallas, sigue sin poder decidir si se reporta al equipo para jugar la temporada o se queda sin actividad en este campeonato.

Dice que quiere reportarse con los Cowboys a los entrenamientos el 28 de julio, pero al mismo tiempo, que quiere asegurarse de que pueda mantenerse a salvo para que su familia también lo esté en medio de la pandemia.

Su esposa, Sasha, está embarazada y dará a luz en octubre, y no está seguro de si será prudente que él vaya a jugar el campeonato.

"Lo tomo un día a la vez, hablando con mi equipo y tratando de descubrir tantos detalles como sea posible antes de tomar una decisión y tenerlo claro".

Indicó que debe asegurarse de "estar cuidando a mi familia. La familia es lo número uno. Después de que termine el juego de fútbol, eso es lo único de lo que dependo, así que tengo que cuidarlos".

La NFL y la asociación de jugadores han estado trabajando en protocolos para mitigar la propagación del coronavirus.

Al respecto, Lawrence dijo: "Puedes encarcelar el cuerpo, pero no puedes encarcelar la mente. Esa es la elección de tu libertad", dijo Lawrence.

"Siento que voy a estar bien. Sé que mi esposa es una mujer fuerte. Ella siempre da un paso adelante por nuestra familia si tenemos que hacer este sacrificio para asegurarnos de que nuestra familia se esfuerza y siga sobreviviendo".

"A veces tienes que rodar con los golpes, pararte, mantenerte firme y hacer lo que tengas que hacer para que las cosas sucedan", aseveró el defensa.

La liga y la asociación de jugadores no han acordado sobre la opción de no participar.

Lawrence está entrando en el segundo año de un contrato de 5 y 105 millones de dólares que incluyó un bono de firma de 25 millones.

Dijo que si no se presenta al campamento estaría sujeto a tener que devolver parte del bono.

"Es ese tipo de cosas que te hacen pensar: 'Hombre, ¿somos peones? ¿Es mi vida solo un juego'". Y agregó: "Sé que no tengo una eternidad para jugar, pero al final del día ¿me vas a enredar vueltas porque tienes signos de dólar en la cara?"

Antes de comprometerse por completo a presentarse en el campamento, Lawrence, quien se perdió el nacimiento de su hijo en 2014 debido al minicampo de novatos, dijo que le gustaría conocer la situación, cómo se evaluaría a los jugadores y con qué frecuencia los evaluarían.

"Mi principal preocupación es si podré ver a mi familia y estar allí para el nacimiento de mi hija. Si no puedo, tendré que tomar consideraciones importantes, porque no me voy a perder el nacimiento de otro niño".