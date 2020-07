Florida alcanza nuevo récord diario de muertes por COVID-19

Miami, 23 jul (EFE News).- Florida contabilizó 173 fallecimientos por COVID-19 en las últimas veinticuatro horas, un nuevo récord en el estado, mientras que los contagios diarios ascendieron a 10.249 después de tres días consecutivos en los que no se superó la barrera psicológica de los 10.000.

Healthcare workers collect tests at a walk-up COVID-19 testing site in Miami Beach Convention Center in Miami Beach, Florida, USA, 23 July 2020. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH