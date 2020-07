Policías latinos y afroamericanos denuncian "discriminación racial sistémica"

Nueva York, 29 jul (EFE News).- Agentes latinos y afroamericanos del Departamento de Policía del condado de Prince George, en Maryland, han pedido que se llenen las plazas vacantes con oficiales de minorías que califican para ascensos, para poner fin a la "discriminación racial sistémica" que alegan persiste en esa corporación.

Esta preocupación está contenida en una carta que una docena de oficiales enviaron el 13 de julio al jefe en funciones del Departamento, Héctor Vélez, en la que piden una reunión para discutir cómo los oficiales de minorías pueden progresar en su carrera.

La mayoría de los oficiales no firmaron la carta por temor a represalias y la misiva fue enviada a través de su abogado, Lawrence Holzman. Pero al no haber obtenido aún una respuesta decidieron hacer público el documento, señala este miércoles el diario The Baltimore Sun.

"Pensamos que esto sería una simple negociación. Es necesario realizar cambios, y estamos pidiendo, estamos suplicando. Nos lo merecemos", indicó durante una conferencia el sargento Lynn Grant.

La petición central expresada en la carta es que oficiales no blancos sean ascendidos a puestos de poder que están vacantes.

Los oficiales recuerdan en la misiva que la única manera en que pueden ser ascendidos a sargento, teniente o capitán es con base en pruebas administradas cada dos años. Si aprueban el examen oral y el escrito se les coloca en una lista de los elegibles para un ascenso cuando haya puestos disponibles.

Pero, de acuerdo con la carta, eso no es lo que está ocurriendo sino que policías blancos son los que están siendo ascendidos de rango para llenar esas plazas.

De acuerdo con la política del Departamento, esa lista vence dos meses antes del próximo examen "y el ciclo de favoritismo comienza nuevamente".

Igualmente los oficiales incluyeron en su carta estadísticas que muestran que el liderazgo del Departamento de Policía es blanco mientras que la mayoría de los residentes en Prince George son afroamericanos y latinos.

El nuevo examen estaba previsto para el pasado abril pero debido a la pandemia de COVID-19 fue cancelado, aunque todavía hay puestos en cada rango que deben ser llenados dijo el abogado Holzman, quien asegura que hay una lista de oficiales afroamericanos y latinos deseosos por ocupar esas plazas.

De acuerdo con la demócrata Angela D. Alsobrooks, directora ejecutiva del Gobierno del condado, el grupo de trabajo de reforma policial y el Departamento de Recursos Humanos están estudiando políticas internas, incluidas promociones.

Holzman y los policías a los que representa manifestaron su apoyo a otro grupo de oficiales afroamericanos y latinos que han estado demandando al condado desde 2018, alegando discriminación dentro del Departamento.