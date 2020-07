Denuncian presencia de agentes en campamento humanitario en frontera

Tucson (AZ), 31 jul (EFE News).- El grupo humanitario No Más Muertes denunció este viernes la presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza rodeando su campamento en la localidad de Arivaca y el arresto de por lo menos un inmigrante.

"Los agentes fronterizos entraron ayer a parte del terreno del campamento sin una orden judicial", dijo a Efe Paige Corich-Kleim, vocera de No Más Muertes, quien señaló que la acción puede ser una represalia por una denuncia que el grupo hizo esta semana.

La vocera señaló que los agentes han estableció un retén cerca del campamento y revisan cada auto que entra y sale del mismo.

En declaraciones enviadas a Efe, la Patrulla Fronteriza del Sector Tucson confirmó la presencia de sus oficiales en Arivaca, pero no hizo referencia al grupo No Más Muertes.

"El 30 de julio de 2020, agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Tucson detectaron un grupo de posibles inmigrantes indocumentados dirigiéndose al norte desde la línea internacional entre los Estados Unidos y México", señala la nota.

"Los agentes los siguieron hasta el área cerca de Arivaca, Arizona. Los agentes fronterizos están actualmente llevando a cabo operaciones en esta área", confirmó la agencia federal.

El grupo teme que el operativo sea una represalia luego de que dieran a conocer un informe donde asegura que el Sindicato de la Patrulla Fronteriza "jugó un importante papel" en la redada que agentes de esta dependencia llevaron a cabo a este mismo campamento en 2017 y que culminó con la detención de cuatro inmigrantes.

Entre los registros obtenidos recientemente por No Más Muertes tras una petición amparada en la Ley de Libertad de Información (FOIA) figura un correo electrónico de una persona, cuya identidad fue cubierta, que cuestiona porqué aun no se había solicitado una orden de cateo en contra de No Más Muertes después que se detectara la presencia de inmigrantes en el lugar.

El autor del correo electrónico enviado cuatro horas antes de la redada indica que "estos no son los deseos del presidente Trump".

Corich-Kleim recordó que esta no es la primera vez que la Patrulla Fronteriza actúa contra ellos luego de hacer algún tipo de denuncia.

En enero de 2018, No Más Muertes dio a conocer un reporte acompañado de un video en el que se puede ver a oficiales de esta agencia federal derramando el agua que los voluntarios dejaban en el desierto para los indocumentados.

Horas después, el voluntario de este grupo Scott Warren fue arrestado en el campamento en Arivaca donde la Patrulla Fronteriza encontró a dos inmigrantes indocumentados que habían solicitado ayuda médica. Warren enfrentó dos juicios de los que salió libre de cargos.

Corich-Kleim calificó las recientes acciones de la Patrulla Fronteriza como un "ejemplo más" de como la Administración del presidente Donald Trump criminaliza la ayuda humanitaria.