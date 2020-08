Gobernadora afirma que la consulta sobre la estadidad de Puerto se efectuará

San Juan, 31 jul (EFE News).- La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, dijo este viernes que la consulta sobre "Estadidad Sí o No" prevista para el 3 de noviembre próximo, se celebrará pese a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que no lo valida y que no dará el dinero necesario (2,5 millones de dólares) para su celebración.