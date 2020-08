TikTok le responde a Trump que no planea ir "a nunguna parte"

Nueva York, 1 ago (EFE News).- La gerente general de TikTok en Estados Unidos, Vanessa Pappas, advirtió este sábado que la red china no tiene planes "de irse a ningún lado", en respuesta al anuncio del mandatario Donald Trump de vetarla en el país.

A close-up shows the video-sharing application 'TikTok' on a smart phone in Berlin, Germany. EFE/EPA/HAYOUNG JEON