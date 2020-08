Joe Biden no se ha hecho un examen cognitivo, ni le ve necesidad

Washington, 5 ago (EFE News).- El virtual candidato demócrata a la Presidencia, Joe Biden, no se ha sometido a un examen cognitivo ni ve la necesidad de hacerlo, a diferencia del presidente Donald Trump, quien ha calificado la prueba como "muy difícil" y en varias ocasiones se ha jactado de haberla superado.

Former US Vice President Joe Biden visits a caucus training event in Las Vegas, Nevada, USA. EFE/EPA/Christian Monterrosa/File