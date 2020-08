La contaminación del aire amenaza a los polinizadores

Washington, 10 ago (EFE News).- Las abejas silvestres, cuya labor polinizadora es crucial en la producción de alimentos para la humanidad, muestran un deterioro de su salud y visitan menos flores en áreas donde la urbanización contamina el aire, según un estudio realizado en la India y que publica hoy, lunes, la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).