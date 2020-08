La pandemia deja una crisis de empleo en México más profunda de lo aparente

México, 12 ago (EFE News).- Además de cerca de 54.000 muertos y más de 490.000 contagios, la pandemia de COVID-19 desapareció casi 1,2 millones de empleos formales en México, reveló este miércoles el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aunque expertos advierten de una crisis más profunda de lo aparente.

México frenó el descenso al reportar una pérdida neta de 3.907 puestos en julio, aunque acumula un total de 1 millón 185.024 trabajos formales desaparecidos por la COVID-19 al sumar las caídas de 83.311 puestos en junio, 344.526 en mayo, 555.247 en abril y 198.033 entre el 13 y el 31 de marzo.

Pero María Ayala, investigadora del Observatorio de Trabajo Digno, señaló que esto es solo una visión parcial de la crisis en México, donde más de 25 millones de personas, 53 % de la población ocupada, trabajan en la informalidad, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aunque hay quienes piensan en trabajadores informales como puesteros en las calles, Ayala aclaró que 40 % de los trabajadores subordinados no tienen seguridad social, de acuerdo con la agrupación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

"En México no es la mayoría quienes tienen un trabajo formal y muchas veces, como los llaman especialistas, son trabajadores informales en el sector formal porque no todas las empresas y no todos los empleadores otorgan el seguro social", detalló.

'VAMOS DE SALIDA'

El IMSS, que afirma que la pérdida neta es de solo 925.490 plazas por los empleos creados a inicio de año, atribuyó las caídas a la emergencia sanitaria que decretó el Gobierno el 30 de marzo, cuando suspendió las actividades no esenciales.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, adelantó por la mañana que la economía se reactiva gracias a la "nueva normalidad" que inició el 1 de junio al indicar que en lo que va de agosto ya se han recuperado 30.000 empleos.

"Entonces, la economía está respondiendo bien, nos va a llevar tiempo, pero ya vamos de salida. ¿Cómo me siento en la actualidad? Bien, creo que no le hemos fallado al pueblo", expresó en su rueda de prensa matutina.

Pero este tipo de declaraciones no son "realistas", expuso Marcelo Delajara, director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

"Es un peso social que el Gobierno se niega a ver, pero que la sociedad lo va a resentir muy fuerte, con mayores niveles de pobreza que traen como consecuencia después problemas más graves, sociales, económicos, entonces a me gustaría ver una aceptación mayor", dijo.

LENTA RECUPERACIÓN

La economía de México tuvo una contracción anual histórica de 18,9 % en el segundo trimestre del año, reportó el Inegi.

Cuando la economía cayó 7 % en el segundo trimestre de 2009, México tardó cinco años en recuperar los niveles previos de empleo, recordó Delajara.

El investigador describió que la recuperación ahora será más larga porque el empleo no repunta al mismo ritmo que la economía, el futuro de la pandemia es incierto, y aunque abran sectores como restaurantes y turismo los consumidores aún tienen miedo al contagio y bajos ingresos.

"Es muy importante que desde el Gobierno se vea con mayor realismo lo que está sucediendo, que esta crisis no es igual que otras, que hay una recuperación lenta de la actividad económica, que la recuperación del empleo va a ser aun más lenta y hay que preparar al país para muchos años con una alta tasa de desocupación", consideró.

LA DESIGUALDAD

El desempleo ha afectado en particular a los jóvenes menores de 29 años y a las mujeres, apuntó Ayala, al subrayar que suelen tener peores condiciones laborales que el resto de la población.

"Es el caldo de cultivo perfecto para que el despido sea mucho más fácil, si no tienen contrato, si no tienen seguridad social, si están en el sector informal o incluso son trabajadores sin pago que solamente trabajan en empresas familiares o por propinas", afirma.

La pandemia ha provocado que 16 millones de personas cayeran en pobreza extrema por ingresos, según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Pero la investigadora argumentó que esto es resultado de décadas de precariedad laboral.

"La pandemia no trajo la desigualdad a México, la desigualdad hizo que la pandemia también tuviera efectos desiguales y, sin duda, son temas que se tienen que atender con medidas de emergencia, todavía estamos en emergencia", concluyó.