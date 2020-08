Trump responde a Michelle Obama que sin su marido él no sería presidente

Washington, 18 ago (EFE News).- El presidente Donald Trump reaccionó este martes al inicio de la Convención Nacional del Partido Demócrata, en la noche del lunes, y le respondió a Michelle Obama que él no estaría en la Casa Blanca "si no fuese por lo que hizo" su marido, el expresidente Barack Obama.

US President Donald J. Trump speaks in front of the Basler Flight Service hangar at Whittman Regional Airport in Oshkosh, Wisconsin, USA. EFE/EPA/Tannen Maury