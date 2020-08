Los Ángeles busca prohibir que hoteles alberguen migrantes detenidos

Los Ángeles, 19 ago. (EFE News).- El Concejo de Los Ángeles evalúa una propuesta para no permitir que empresas de seguridad privada utilicen hoteles para albergar y detener a niños o familias indocumentadas que se hallan bajo custodia de las agencias federales de Inmigración, una práctica que se ha extendido en especial en la frontera sur del país.

La moción presentada este martes por el concejal Gil Cedillo propone prohibir o suspender el certificado de ocupación, un documento que confirma que una estructura cumple con los códigos de construcción, para cualquier hotel en el que se tenga a jóvenes o familias migrantes, reportó este miércoles el periódico Los Angeles Times.

"No queremos que nadie piense que esto está bien en la ciudad de Los Ángeles. Esta es una ciudad santuario y eso tiene que significar algo (…) No estamos participando en las horribles políticas draconianas de Donald Trump”, advirtió el concejal.

Defensores de los derechos de los inmigrante han denunciado que menores no acompañados y familias enteras fueron albergados por meses en hoteles de Texas y Arizona por las autoridades migratorias federales.

No obstante, la práctica se ha extendido más allá de los sectores de la frontera. Una investigación develada por el periódico The New York Times asegura que el hotel Best Western en el sector de Chinatown, en Los Ángeles, fue uno de los varios hoteles utilizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para mantener a indocumentados que iban a se deportados. .

El informe también destaca que los detenidos en hoteles son supervisados por una empresa privada de seguridad y transporte, con millones de dólares en contratos con las agencias federales.

De acuerdo con el reporte, niños de apenas un año, que a menudo llegan a la frontera sin padres, son alojados en esos hoteles bajo la supervisión de trabajadores del transporte de la empresa MVM que no tienen licencia para brindar cuidado infantil.

"Un proveedor de transporte no debe estar a cargo de cambiar el pañal de un niño de un año, dar biberones a los bebés o lidiar con los efectos traumáticos que podrían estar enfrentando", dijo al diario Andrew Lorenzen-Strait, exsubdirector adjunto de gestión de custodia de ICE, que trabajó con MVM durante su tiempo en la agencia.

Cedillo urgió al concejo a votar a favor de la propuesta para pedir a los abogados de la ciudad que redacten una ordenanza, que se devolvería al consejo para su aprobación.