Juez impone una fianza de 5 millones a Bannon, que se declara "no culpable"

Nueva York, 20 ago (EFE News).- Un juez de Nueva York ha impuesto este jueves una fianza de cinco millones de dólares a Steve Bannon, considerado el gran artífice de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y que detenido por presuntamente defraudar cientos de miles de dólares a personas que donaron fondos para la construcción del muro en la frontera con México, de lo que se ha declarado "no culpable".

Former Trump political strategist Steve Bannon attends a discussion meeting in Prague, Czech Republic, 22 May 2018 (reissued 20 August 2020). EFE/EPA/MARTIN DIVISEK