Pintan enorme mural contra el muro de Trump en la ciudad fronteriza de Laredo

Houston (TX), 20 ago (EFE News).- La indignación en la ciudad fronteriza de Laredo por la construcción del muro del presidente Donald Trump, que de hecho se ha venido acelerando pese a la COVID-19, motivó a la comunidad a crear un enorme mural en una calle con el lema “Defund the Wall, Fund our Future” (Quiten Fondos del Muro, Financien nuestro Futuro), y enviar a Washington D.C. un mensaje claro de rechazo al proyecto.

La propuesta hace parte de la campaña de la coalición No Border Wall que lleva el mismo nombre de “Defund the Wall, Fund our Future”, para que se detenga la construcción de un muro “innecesario” para Laredo, Texas.

Por el contrario, la coalición pide que se reorienten 275 millones de dólares previstos para la construcción de 14 millas (22,4 kilómetros) del muro en la ciudad, contrato adjudicado a una compañía de Alabama, según anunció en mayo la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y que se destinen a cubrir necesidades de salud, educación, empleo e infraestructura.

Además, hace dos semanas la agencia reveló que la compañía Fisher Sand & Gravel recibió un contrato por 289 millones de dólares para levantar 17 millas (27,2 kilómetros) adicionales del muro en Laredo.

Decenas de residentes, artistas locales y miembros de la coalición se unieron para pintar en letras amarillas el mural de 137 metros de largo sobre el asfalto de la calle Victoria frente a la Corte Federal, y que lleva además una rosa amarilla en uno de los extremos que representa al estado de Texas Las letras del mural tienen casi diez metros de ancho que simbolizan la altura que tendría el muro fronterizo que se pretende construir en la zona.

“Algunos en Laredo están molestos por unas letras pintadas sobre la calle, pero no tienen problema con la construcción de un muro que tendría tales dimensiones”, declaró a Efe Tony Brioles, artista originario de Laredo, experto muralista y miembro de la coalición, quien trazó la obra sobre el pavimento.

“Esperamos que el mensaje empodere a otras ciudades fronterizas desde Brownsville hasta California y quizás motive a que otros se organicen y luchen contra este muro”, agregó.

Algunos voluntarios participaron desde antes del amanecer y otros hasta casi la medianoche con pinceles, rodillos y unos 108 galones de pintura a pesar de los más de 110 grados Fahrenheit (43 C) que se han registrado.

“El color amarillo es tan luminoso que pensamos era ideal para el mural. Es difícil no verlo, especialmente si se ve desde una vista aérea. Además estéticamente es muy agradable”, indicó Shellee Laurent, artista residente en Laredo que participó en la logística y diseño de la obra.

Inspirados por los murales sobre el pavimento con la leyenda “Black Lives Matter” en contra del racismo y la violencia policial tras el asesinato del afroamericano George Floyd que se extendieron en distintas ciudades del país, plasmaron el mural que fue aprobado “unánimemente” a fines de julio por el Concejo de la ciudad.

Los voluntarios portaron mascarillas y mantuvieron una distancia social como medidas para reducir el riesgo de contagio del coronavirus en Laredo, donde se mantiene la alerta máxima por la pandemia.

Según dijo a Efe Melissa Cigarroa, presidenta de la mesa directiva del Rio Grande International Study Center (RGISC) y cuyo rancho ubicado frente al río Grande (rio Bravo para México) se vería afectado por el muro, espera que el mural lleve a que muchos más levanten sus voces contra el muro.

“Tenemos una voz y podemos incidir en los cambios. Cómo no luchar si es por el futuro de nuestra comunidad y nuestros hijos”, dijo Cigarroa, también integrante de la coalición.

“El muro es una bofetada contra toda nuestra historia, cultura e identidad, y además amenaza el único recurso de agua potable que tenemos”, señaló Cigarroa respecto al grave impacto medioambiental que podría sufrir el rio Grande, además de separarlos de su vecina Nuevo Laredo (México).

Para Brenda Tijerina, estudiante de arquitectura en Houston y originaria de Laredo, quien fue parte del equipo de diseño, es muy “significativo” ser la primera ciudad en la frontera sur en adoptar este tipo de iniciativa con este mensaje e “inspirar” a otras ciudades que también serán afectadas por el muro.

“Como artista tengo una responsabilidad para usar mis talentos y habilidades para darle una voz a quienes no la tienen, por aquellos que atraviesan cientos de kilómetros y mueren solos en el desierto bajo un árbol de mezquite soñando por un futuro mejor para sus hijos”, dijo a su vez Laurent.