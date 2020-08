"Stand-by-me" de Prince Royce recobra su fama tras la Convención Demócrata

Miami, 20 ago (EFE News).- La versión bilingüe de la icónica canción "Stand-by-me" que hizo Prince Royce hace una década entró este jueves a la lista de las 10 canciones más populares de la cartelera de Apple Music en EE.UU., menos de 24 horas después de su sorpresiva participación en la tercera jornada de la Convención Demócrata.

El tema, una versión en bachata de la canción inmortalizada por el cantante afroestadounidense Ben E. King en 1961, ocupaba hoy la octava posición entre las canciones más escuchados.

El tema es apenas superado por "WAP" de Cardi B y Megan Thee Stallion, "The lakes" de Taylor Swift, "Midnight Sky" de Miley Cyrus, "Laugh Now Cry Later" de Drake y Lil Durk, "7 Summers" de Morgan Wallen, "Love on Top" de The Bellas y "My Future" de Billie Eilish, quien lo interpretó también en la reunión que realiza cada cuatro años el partido demócrata de Estados Unidos.

"Qué honor ha sido llevar mi bachata a la Convención Demócrata para representar a mi comunidad latina. Esta canción es muy especial y me encanta poder llevar amor y luz con ella 10 años después de que fue grabada. Es algo hermoso y no podría sentirme más orgulloso", expresó el artista de padres dominicanos en su cuenta de Twitter.

En declaraciones a la revista Billboard, Royce reveló que no lo pensó dos veces para aceptar cuando recibió la invitación a participar en la convención y que no le costó nada escoger cuál de sus canciones era la ideal.

"Sentimos que 'Stand By Me' iría perfectamente con el mensaje de la convención de unidad y que cantar en inglés y español era importante. Me representa a mí y a mi comunidad", agregó.

El artista, quien nació y creció en el municipio neoyorquino de el Bronx en una familia dominicana, grabó su interpretación del tema en las calles de Miami, donde tiene una residencia.

Con su equipo consideró la idea de viajar a la Gran Manzana para hacerlo allí con su banda, pero -aunque ya estuvo contagiado y superó la COVID-19- prefirió evitar todo riesgo ante la enfermedad.

Royce, quien ha estado involucrado anteriormente en campañas para promover el voto entre los más jóvenes en EE.UU., subrayó que cada vez siente más "que no ha excusa para no votar".

"Es nuestra responsabilidad como ciudadanos, más allá del candidato que decidamos apoyar", aseguró.

