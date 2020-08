Hombre estalla en insultos racistas y homofóbicos por uso de mascarilla

Los Ángeles, 20 ago (EFE News).- Autoridades del norte de California investigan un incidente, grabado en cámara, en el que un hombre se rehusó a usar cubrebocas en el interior de una tienda de descuentos y arremetió contra empleados y compradores usando términos homofóbicos y racistas como "maldito tonto maricón" y “mexicano tonto”.

El hecho ocurrió el martes pasado en una tienda Mashalls en la ciudad de Campbell, en el norte del estado, cuando un empleado le pidió a un cliente que se colocara una mascarilla o abandonara el establecimiento, mientras testigos grababan las imágenes.

Fue entonces cuando el hombre desafió a los trabajadores alegando que al obligarlo a colocarse el cubrebocas estarían violando el código de salud. También hizo referencia a la Ley de Discapacidades

"Le costará 75.000. Es una violación del código de salud negarle el servicio a alguien con una discapacidad. Así que me encantaría que lo hicieras, te costará 75.000 dólares”, le dijo a un empleado. "El mexicano tonto de aquí no lo sabe porque no habla inglés", añade refiriéndose a una persona que grababa un vídeo.

A continuación se dirige al testigo y le espeta: "Tú, maldito tonto maricón. ¿Cuál es tu maldito tonto maricón problema? ¿no conoces la ley? Así de estúpido eres".

La persona que está filmando le pregunta en inglés al hombre ¿Cómo te llamas? En lugar de responder, se ve al sujeto desabrochándose los pantalones mientras mira a la cámara.

El capitán del Departamento de Policía de Campbell, Ian White, le dijo al canal ABC7 que los oficiales están investigando el incidente. "Nuestra principal preocupación, creo que es de gran preocupación, es el aspecto de exposición y si ocurrió un crimen", dijo a la estación.

"Y eso no es para minimizar el uso de la máscara y los tiempos en los que estamos ahora, y lo peligroso que puede ser eso también. Pero ya sabes, realmente mirando el aspecto delictivo de exponerse a uno mismo en medio de una tienda poblada, y tratando de investigar eso en este momento”, agregó White.

Los usuarios de las redes sociales identificaron rápidamente al sujeto como Tim Gaskin, información corroborada por ABC7.

Este sería el segundo incidente de racismo registrado en cámara en menos de una semana en el norte de California. El domingo pasado una mujer blanca fue grabada insultando a Stanley González después que este defendiera a un hispano al que la mujer estaba insultando.

La mujer fue grabada gritando insultos raciales como "¡Oh, tu perro se parece a ti, un perro mexicano!”.