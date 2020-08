Facebook se prepara para la posibilidad de que Trump no acepte una derrota

Nueva York, 21 ago (EFE News).- Facebook está preparando planes en caso de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, no acepte el resultado de las elecciones de noviembre si es derrotado, incluida la posibilidad de desactivar toda la publicidad política en la red social para frenar la desinformación en ese eventual contexto, según The New York Times.