Exitoso latino combate la "esclavitud moderna” que sufren los indocumentados

Portland (OR), 25 ago (EFE News).- Lázaro Ayala fue uno de los primeros hispanos que en la década de 1990 llegó al sur de Oregón y, a pesa de su inglés débil, su estatus de indocumentado y todos los obstáculos propios de su condición de inmigrante, consiguió ser un empresario de éxito que hoy lucha por una causa: ser la voz de la realidad migrante en la políticas de ámbito nacional en EE.UU.

Fotografía cedida por la ONG Illegal the Project donde aparece su fundador Lázaro "Laz" Ayala, inmigrante natural de San Ildefonso, El Salvador, desde donde partió a la edad de 14 años rumbo a EE.UU.