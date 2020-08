La cadena de librerías independientes más grande del mundo deja Amazon

Portland (OR), 27 ago (EFE News).- La legendaria cadena de librerías independientes Powell's Books, cuya sede se encuentra en el centro de la ciudad de Portland, Oregón, ha anunciado este jueves en redes sociales su decisión de no vender más libros a través de Amazon, con la intención de apoyar el comercio local y no participar más en la feroz competencia que ejerce el gigante del comercio electrónico sobre las cadenas independientes en Estados Unidos.