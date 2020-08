Biden "puede aprender mucho" de Bernie Sanders para movilizar el voto latino

Tucson (AZ), 28 ago (EFE News).- Joe Biden necesita "ideas nuevas" para ganarse a los jóvenes latinos y "puede aprender mucho" de la campaña que desarrolló su rival en las primarias demócratas Bernie Sanders para movilizar a este electorado, dijo a Efe la activista Erika Andiola, quien trabajó con el senador de Vermont en las elecciones de 2016.

“Creo que los jóvenes latinos y en general todos los jóvenes están esperando ideas nuevas, no las mismas que siempre han usado los candidatos, incluyendo al mismo establecimiento demócrata”, dijo Andiola, reconocida activista "soñadora" que formó parte de la primera campaña por la candidatura presidencial de Sanders en 2016.

Andiola dijo que algo que atrajo mucho a los jóvenes hacia el senador Sanders fueron sus ideas, como dar cuidado médico a todos, tener educación gratuita en los colegios y las universidades y su apoyo a los "soñadores", como se llama a los beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

En Estados Unidos hay aproximadamente 62 millones de latinos ya sean inmigrantes o hijos de inmigrantes, de los cuales se estima que aproximadamente 32 millones serán elegibles para votar el próximo 3 de noviembre. El voto latino podría ser fundamental para ganar las elecciones presidenciales, sobre todo en estados considerados clave como Arizona, tradicionalmente conservador pero que en los últimos años ha dado destellos “morados” al elegir a varios representantes demócratas.

En opinión de Andiola, el exvicepresidente Biden aún enfrenta el reto de “limpiar” la imagen que dejó la Administración de presidente Barack Obama (2009-2017) al deportar tantos inmigrantes.

“Es preocupante entre muchos de nosotros que aún no haya existido ese reconocimiento por parte de Biden de que durante la Administración Obama se hizo mucho daño a la comunidad inmigrante, pero esperamos que él no siga con estas mismas acciones y que no siga con la misma maquinaria de deportación que comenzó con Obama y se amplió mucho mas con (el actual presidente Donald) Trump”, dijo la activista.

Para Andiola, para movilizar el voto latino no tiene que ser necesariamente un candidato latino quien lo haga , ya que esto lo demostró Sanders, un hombre blanco de la tercera edad, quien inspiró una ‘revolución” motivando a los jóvenes solamente con sus ideas.

Una encuesta dada a conocer a principios de este mes por la cadena Telemundo y Buzzfeed revelo que 60 % de los jóvenes latinos tienden a favorecer al exvicepresidente Biden sobre el presidente Trump. Sin embargo activistas como Andiola consideran que Biden no debe de dar por “garantizado” el voto latino.

Ella también considera que la campaña debe de tener muy claro que los latinos provienen de diferentes partes del mundo, y sus ideologías y necesidades varían pues los latinos de Arizona no son los mismos que los latinos de Florida o Nevada.

Pero sin duda sostiene que Biden debe de ser más claro en lo que será su política migratoria, sobre todo en qué forma reparará el daño que Trump ha causado separando a tantas familias en la frontera.

A pesar de todo, Andiola enfatizo que lo mejor es la unidad y apoyar a Biden en las urnas porque considera que otros cuatro años de Trump serían devastadores para la comunidad inmigrante.

Por su parte, Chuck Rocha, quien formó parte de la segunda campaña por la candidatura presidencial demócrata de Sanders en 2020, dijo a Efe estar complacido con los esfuerzos que hace la campaña de Biden para atraer el voto latino, y en particular el de los jóvenes latinos. Con todo, considera que aún “tiene mucho por hacer”.

Rocha, fundador de la compañía consultora de política Solidarity Stategies, dijo que los trabajadores latinos, como las mujeres que limpian los hoteles, fueron parte del gran éxito que tuvo Sanders durante las primarias en estados como Nevada, donde acaparó el voto latino.

En su libro “Tío Bernie: The Inside Story of How Bernie Sanders Brought Latinos into The Political Revolution”, Rocha explica cómo otros candidatos como Biden pueden copiar lo que la campaña de Sanders hizo para atraer el voto latino.

“Cuando comenzamos a trabajar en Nevada, en las primeras encuestas Biden estaba ganando el voto latino. Sin embargo, logramos dar la vuelta y al final obtuvimos 73 % del voto latino”, dijo.

Rocha destacó la importancia que tiene para cualquier campaña invertir en los medios de comunicación en español, hacer anuncios, los cuales en su opinión deben ser hechos de “latinos para latinos” y no anuncios hechos originalmente en inglés y que solo son traducidos en español.

En estados como Arizona, Florida y Texas, considerados clave para las próximas elecciones presidenciales, existe una fuerte movilización por diferentes grupos para impulsar el registro de votantes latinos y lograr que más latinos salgan a las urnas.