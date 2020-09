Carreño, tras la primera ronda del Open: "No me esperaba un partido tan duro"

Nueva York, 31 ago (EFE).- El español Pablo Carreño, que este lunes pasó a segunda ronda tras vencer al japonés Yasutaka Uchiyama en cinco sets, confesó que le sorprendió jugar un encuentro tan duro, que se alargó más de tres horas y 20 minutos, pese a que conocía las cualidades del nipón.

"Las primeras rondas siempre son difíciles porque nadie quiere perder e irse para casa tan rápido. (..). Sabia que el rival de hoy era peligroso, porque la pista está rapidilla y (Uchiyama) tiene un buen saque, bolea bien, tiene golpes planos...", explicó Carreño, número 27 de la ATP.

"Pero obviamente no me esperaba un partido tan duro", aseveró.

En segunda ronda, el de Gijón se verá las caras con el estadounidense Mitchell Krueger, y pese a que ocupa el puesto 198 de la ATP, Carreño no quiere dormirse en los laureles.

"La verdad es que no le conozco, no le he visto nunca, ni tampoco jugar, así que tendré que ver el partido que ha jugado hoy", confesó el tenista, que subrayó el hecho de que es joven y estadounidense, por lo que juega en casa.

"Seguro que será un partido trampa, no será un partido fácil", apuntó.

Sobre su victoria en el partido de dobles del Masters de Cincinnati, Carreño se mostró "contento", y dijo que le ha servido para seguir teniendo "esa tensión de la competición que tanto hemos echado de menos".