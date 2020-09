Vivir en un edificio público con los que republicanos atacan a los demócratas

Nueva York, 1 sep (EFE News).- Filtraciones de agua, hongos y plomo en la pintura son algunos de los problemas con los viven y conviven los latinos y afroamericanos que residen en un conjunto público en Nueva York que fue utilizado en la Convención Nacional Republicana para atacar la gestión de los demócratas.

El deterioro en la calidad de vida en los proyectos llevó a la Autoridad de Vivienda de la ciudad a enfrentar una demanda y llegar a un acuerdo de la administración del alcalde Bill de Blasio con la fiscalía federal para el distrito sur en el 2018 por situaciones no atendidas, y denunciadas por mucho tiempo por sus residentes.

Los complejos han sufrido por años problemas de todo tipo, desde hongos, suciedad, control de plagas, filtraciones de agua, plomo en la pintura, averías de los elevadores y calefacción o falta de seguridad.

Una de sus residentes, que vive desde hace once años en los proyectos públicos Frederick Douglas, en el oeste de Manhattan, explica que sus vecinos se han quejado de que ni autoridades ni inquilinos invierten en los edificios.

La mujer, que prefirió no revelar su identidad, dijo que ella apuesta por arreglar ella misma su apartamento sin tener que aguardar las enormes esperas para ver solucionados los problemas del día a día en caso de poner una reclamación ante las autoridades.

Antes la situación no era esa.

Vivir en este proyecto permitió en el pasado a muchas familias, un gran número de ellas latinas, salir adelante y cumplir así su sueño de un mejor futuro.

"Ese era el objetivo de esos proyectos para familias trabajadoras. La clase media no existía para nosotros", dice a Efe Milta, que creció en este complejo de viviendas, que se extiende desde la calle 100 a la 104 y la avenida Amsterdam en Manhattan, que aún visita con frecuencia.

"Era una vida en comunidad donde habían ciertas normas y un sueño de un futuro mejor", agrega al recordar su infancia en esos proyectos, ubicado en lo que se ha convertido en un privilegiado sector para neoyorquinos con poder adquisitivo.

Este complejo, rodeado de costosos apartamentos, exclusivos supermercados, cafés, tiendas de ropa, bancos, cerca del famoso Central Park, es uno de los 325 proyectos de vivienda pública administrados por la Autoridad de Vivienda de Nueva York, el sistema más grande de la nación.

En un recorrido con Efe por este sector, Milta recuerda que allí vivían sobre todo puertorriqueños y afroamericanos, pero también dominicanos y de Sudamérica.

Los edificios estaban limpios, sus pisos parecían espejos, una tarea que contaba con la ayuda de sus residentes, que también cooperaban con la vigilancia, destaca.

Ahora este complejo de viviendas alberga a una comunidad mixta de neoyorquinos que trabajan, retirados o que reciben asistencia social, que padecen los crecientes problemas.

Para Milta y Ana este abandono del sistema de vivienda pública es un problema acumulado. "No han invertido en los edificios por tratarse de gente pobre. La lucha contra la pobreza es una lucha contra los pobres", comenta Milta.

En el vídeo, emitido la semana pasada durante la Convención Nacional Republicana, cuatro residentes de varios proyectos públicos, entre ellos el Douglas, culpan a De Blasio por no prestar la atención debida a los problemas, lo que el alcalde aceptó y pidió disculpas cuando alcanzó el acuerdo con a Fiscalía federal.

El vídeo fue el resultado de entrevistas a cuatro residentes sobre la situación en los proyectos y tres de ellos, latinos, aseguran que no se les notificó de que serían editadas para un vídeo para la convención republicana.

Igualmente han dicho no ser seguidores del presidente Donald Trump, ratificado como candidato a la reelección en esa convención y que sólo se les informó al finalizar las entrevistas de que los vídeos serían para el Partido Republicano.

Ambas consideran que los republicanos se han aprovechado de la situación para hacer política.

"Uno no le puede culpar a una persona. De Blasio no es el único responsable por el manejo de los proyectos, todos se tienen que unir para que funcione, pero eso no va a pasar", indica Ana.

"Los problemas acumulados son responsabilidad de todas las instituciones que están supuestos a proveer servicios a esas comunidades y eso empezó a cambiar en los 70 con la mentalidad de que todos en los proyectos recibían 'Welfare'", dijo por su parte Milta.

"Fue un abuso lo que hicieron a los entrevistados al usar su voz. Tenemos que reconocer que el Partido Republicano está buscando los votos de los latinos y afroamericanos, primordialmente latinos porque al separarnos mantienen ellos el poder", sostuvo.