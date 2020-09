Edificios de EE.UU. se iluminarán de rojo por la industria de entretenimiento

Miami, 1 sep (EFE News).- Unas 1.500 edificaciones icónicas de Estados Unidos se iluminarán de rojo a las 21.00 hora local de este martes para urgir al Congreso a que apruebe fondos para las pequeñas empresas, incluyendo muchas del mundo del espectáculo, y expandan el seguro de desempleo a trabajadores a destajo.

La iniciativa, que durará las seis horas que abarcan los tres husos horarios que están vigentes en el país, se llevará a cabo en más de 60 ciudades y ha sido organizada por el grupo We Make Events North America, una coalición de profesionales de organización de actividades en vivo que busca dar apoyo a los negociantes y trabajadores del sector del entretenimiento.

Entre los escenarios que se unirán a este movimiento resaltan el Rock & Roll Hall of Fame, el Centro Artístico de Austin, la concha acústica de Los Ángeles, el teatro Fox de Denver, el San Francisco Chase Center, el Lincoln Center en Nueva York o el distrito de las artes en Dallas.

“La industria de las actividades en vivo en su totalidad está al borde del colapso. Sin alivio financiero muchos negocios cerrarán permanentemente y muchas familias afrontarán la bancarrota y quedarán sin hogar", alertó en un comunicado oficial Brad Nelms, director WeMakeEvents North America.

“Queremos aprovechar esta oportunidad para enseñarle al mundo la escala de lo que se necesita para llevar a cabo las actividades de entretenimiento en vivo y demostrar cuánto ha afectado esta crisis (de la COVID-19) a nuestra comunidad. Este es un tema humano, no un tema político", agregó Nelms.

"Si bien sabemos que están pasando muchas cosas importantes en este momento y que otras organizaciones también realizarán actividades similares otros días, estamos convencidos de que debemos actuar ahora para salvar a nuestra industria", concluyó.

Específicamente, WeMakeEvents North America pide la aprobación legislativa de la ley conocida como la "Restart Act", que garantizaría el perdón de las deudas por préstamos en hasta 90 % de empresas que han sufrido una caída fuerte de las ganancias por la pandemia.

Además, no penaliza a las industrias, como la del entretenimiento, que depende de trabajadores independientes o de medio tiempo.

La iluminación en rojo de los recintos musicales, teatros, residencias y estructuras icónicas a lo largo y ancho del país comenzará en la costa este.

La organización hará una transmisión en vivo en su página de Facebook de los edificios más famosos, comenzando por algunos legendarios en la ciudad de Nueva York y cerrando Los Ángeles.

Los organizadores explicaron que "ambas ciudades son los epicentros de los eventos en vivo que han sido destrozados por la pandemia de la COVID-19".

También se ha anunciado que participarán estructuras en otras ciudades estadounidenses como San Francisco, San Diego, Washington D.C., Denver, Orlando, Tampa, Miami, Atlanta, Chicago, New Orleans, Boston, Baltimore, Las Vegas, Philadelphia, Pittsburgh, Nashville, Dallas, Austin, Houston, Salt Lake City, Seattle, Portland o Phoenix.

En Canadá se verán edificios bañados con luz roja en Toronto, Montreal y Vancouver.

Entre los grupos que están apoyando la actividad se destacan la Entertainment Services & Technology Association, the International Alliance of Theatrical Stage Employees, the International Association of Venue Managers o The Live Events Coalition.

También The National Association of Music Merchants, the Professional Lighting and Sound Association, Theatrical Sound Designers and Composers Association y el United States Institute of Theatre Technology.