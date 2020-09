El icónico Method Man regresa a la TV y manda mensaje a Lin-Manuel Miranda

Miami, 1 sep (EFE News).- Aunque su personaje no es el más querido en la serie “Power Book II: Ghost”, el icónico rapero estadounidense Method Man está más que "orgulloso" de su rol y se siente inspirado en la unión de las comunidades afrodescendientes y latinas en Estados Unidos.

Así lo afirmó en una entrevista con Efe, en la que se declaró más que dispuesto a sumarse a la ola de colaboraciones musicales bilingües del género urbano y hasta ya sabe con quién le gustaría comenzar.

"Hey, Lin-Manuel, dame una llamada”, expresó en un mensaje al compositor, guionista, actor y cantante neoyorquino de padres puertorriqueños, quien saltó a la fama mundial gracias al gran éxito de su obra de teatro musical "Hamilton" en Broadway.

Como uno de los miembros del legendario Wu Tang Clan, una asociación de raperos en el distrito neoyorquino de Staten Island, Method Man también es parte del Olimpo del hip hop y como tal aplaude la unión entre los artistas "negros y marrones".

"En el fondo nuestra música toda está entrelazada. Tiene los mismos orígenes y muchos de los mismos temas. Lo único que en algunos casos nos separaba era el idioma y ahora ni eso”, afirmó.

Como ejemplo pone las influencias de la música afrocubana en el R&B, hasta llegar a “WAP”, el más reciente éxito de Cardi B. y Megan Thee Stallion.

"Esa es una colaboración entre una afroamericana y una latina, porque eso es lo que es Cardi B. Es que somos como la mantequilla de maní y la mermelada”, aseguró entre risas.

En ese sentido, Method Man subraya que en estos momentos en los que las expresiones y acciones de racismo son registradas en video, "nos damos cuenta de que nuestros jóvenes viven problemas muy similares”.

UN PAPEL MOTIVADOR

El artista siente una responsabilidad importante con su comunidad. Sabe que es uno de los que tuvieron “suerte” y tiene amigos que no lograron llegar a la adultez.

Para ello, ha creado una firma de inversiones para impulsar a afroestadounidenses que quieran abrir negocios de "cbd" o marihuana medicinal y también ha seleccionado muy bien los proyectos artísticos en los que participa, pues sabe que tienen influencia en los demás.

En “Power Book II: Ghost”, la serie que se estrena este domingo 6 de septiembre en el canal de cable Starz, hace el papel del abogado Davis MacLean, quien es tan bueno que requiere de que le den un depósito de medio millón de dólares para tomar un caso.

El protagonista de la serie, Tariq St. Patrick (Michael Rainey Jr.), comienza a vender drogas para poder contratarlo para la defensa de su mamá, quien está presa por inculparse de un crimen que él cometió.

“MacLean es uno de esos personajes que deberían motivar a los jóvenes de las minorías de este país. No todos los días se ve en televisión un hombre que ha tenido tanto, pero tanto éxito que el color de su piel deja de tener importancia frente al verde de los dólares que produce”, destacó.

Fue una de las cosas que le enamoraron del personaje y que lo llevaron a someterse a una audición, algo que “odia”, para conseguirlo. Eso y el ser parte de la serie ”Power Book”, de la que se declaró fanático.

COMPAÑEROS DE VIDA

Eso no significa que no haya disfrutado al máximo trabajar con el también rapero 50 Cent, quien es el productor ejecutivo de la serie y coincidir en diferentes actividades con su “amiga del alma” Mary J. Blige.

“No tuvimos escenas juntos, pero sí nos vimos en reuniones del elenco. El equipo es fantástico”, aseguró.

“Más de una vez nos ponemos a mirar al pasado, todo lo que hemos hecho y no lo podemos creer”, reconoció.

Method Man, 50 Cent y Blige crecieron como artistas en la misma época. Incluso, el primero y la rapera realizaron un dueto en 1995 en el tema "I'll Be There for You/You're All I Need to Get By” y ganaron un Grammy en 2003 con su canción “Love @ First Sight”.